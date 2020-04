Un maxi-uovo da dieci chili per il personale sanitario dell'Ospedale di Padova: il dolce regalo

Il gruppo supermercati Famila ha donato un uovo di cioccolato di 10 Kg al personale sanitario dell’Ospedale di Padova. L’omaggio pasquale è stato consegnato da Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile nelle mani di Luciano Flor, direttore generale e Daniele Donato, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Maxi-uovo

La consegna è stata realizzata in collaborazione con i volontari del gruppo Provinciale di Protezione Civile, con quelli del distretto del Camposampierese e quelli di Padova NordEst. Afferma Vincenzo Gottardo: «In questi momenti di sacrificio e sofferenza i padovani e soprattutto gli imprenditori dimostrano la loro grande sensibilità, solidarietà e attenzione. Nonostante le gravi condizioni economiche, molte realtà produttive si sono subito impegnate a portare un conforto a chi sta operando nelle strutture sanitarie e a chi è più solo. A tutte le aziende che stanno dimostrando una grande generosità va il mio più sincero ringraziamento perché anche un piccolo gesto oggi dimostra una grande vicinanza. L’occasione di incontro con le massime autorità dell’Azienda Ospedaliera è stata particolarmente significativa per condividere e sottolineare l’importanza ricoperta dalla Protezione Civile, l’unità d’intenti e la tempestività che in questa emergenza hanno giocato un ruolo fondamentale. Il tempo è stato fin da subito il nostro primo nemico per contrastare il contagio e la sinergia creata tra le varie Istituzioni è stata un’altra volta l’arma vincente. Da cittadino padovano e come rappresentante delle Istituzioni, ho sentito ancora una volta il privilegio di poter contare su una sanità di eccellenza che si è distinta a livello nazionale e credo anche internazionale». Il grande uovo pasquale sarà condiviso venerdì prossimo con il personale sanitario per gli auguri di Pasqua.

