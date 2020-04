Il personale della Regione dona ore di lavoro a sostegno della sanità veneta

Una o più ore di lavoro, da donare sull'apposito conto corrente, per sostenere le spese straordinarie che la sanità del Veneto si trova ad affrontare nel momento dell'emergenza Covid. É l'iniziativa diventata realtà martedì mattina con una delibera della giunta regionale che ha approvato la delibera presentata dal vicepresidente Gianluca Forcolin.

L'iniziativa

SI tratta dell'ultima - in ordine di tempo - manovra messa in campo dalla Regione nella lotta al Coronavirus, in aggiunta alle spese eccezionali nel bilancio anche per il rifornimento di dotazioni mediche e dispositivi di sicurezza. La Regione ha già attivato un conto corrente destinato alla raccolta dei contributi volontari con Banca Unicredit, dove verranno destinati gli equivalenti delle ore lavorative cedute dai dipendenti. Da loro stessi è partita la proposta, in sinergia con le sigle sindacali. «É la conferma della sensibilità e del senso di solidarietà dei veneti a tutti i livelli, una testimonianza di come tutte le componenti siano sensibili al tema e pronte, su base volontaria, a dare un proprio concreto contributo nell’emergenza - spiega Forcolin -. La sanità veneta si sta confermando un’eccellenza assoluta, i nostri lavoratori dimostrano di esserne consapevoli ed è encomiabile che non vogliano far mancare il loro sostegno. Esprimo un ringraziamento a tutti i dipendenti: hanno dato un segnale importante soprattutto considerando che molti tra loro, nel contesto emergenziale, stanno svolgendo efficacemente quelle funzioni e quei servizi che oggi la Regione, più che mai, deve prontamente garantire in campo sanitario e a sostegno e protezione del tessuto socio economico del nostro territorio».