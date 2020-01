Coin cambia "volto": il rendering della nuova facciata, tra giochi di luce e vetrine valorizzate

Un tassello importante per un grande progetto di rivalorizzazione di un asse attrattivo per i turisti che va dalla Basilica di Sant'Antonio alla Cappella degli Scrovegni: così si inserisce la sistemazione dell'area esterna del centro commerciale "Coin" di via Altinate a Padova.

Il progetto

Un lavoro di sicuro impatto scenico, come peraltro visibile dal rendering presentato dall'assessore Antonio Bressa alla stampa: il progetto (che verrà presumibilmente approvato entro febbraio, cosi da far partire i lavori in primavera) prevede la chiusura del porticato d'ingresso e la creazione di un bar al piano terra nonché l'illuminazione dell'intera facciata grazie anche all'inserimento di "cubetti luminosi disseminati lungo i due portici che si intensificano in prossimità dell’accesso allo spazio commerciale e degli attraversamenti pedonali individuando un nuovo crocevia". Nuova illuminazione anche per le colonne dello stabile e valorizzazione delle vetrine al primo piano, mentre verrà cambiato l'arredo urbano con un intervento coordinato per l'area di via Altinate e via Zabarella, considerate dall'assessore Bressa importantissime al pari di via del Santo e via Eremitani per creare il suddetto "asse attrattivo".