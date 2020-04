Qualità dell'aria, Arpav pubblica il report del monitoraggio effettuato a Noventa Padovana

È stata pubblicata giovedì 9 aprile dall'Arpav la relazione finale sul monitoraggio della qualità dell'aria condotta nel comune di Noventa Padovana, in via Torquato Tasso.

Monitoraggio

La campagna di misura si è svolta in due periodi, dal primo aprile al 19 giugno 2019 e dal 27 novembre 2019 al 22 gennaio 2020, rappresentativi di condizioni meteorologiche stagionalmente diverse. Il monitoraggio è stato condotto con una stazione mobile e con campionatori passivi. Nella campagna estiva del monitoraggio le condizioni meteorologiche sono risultate piuttosto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, meno in quella invernale. Il monitoraggio degli inquinanti a Noventa Padovana ha dato risultati in linea con quelli registrati negli stessi periodi in altre stazioni fisse della rete provinciale Arpav di monitoraggio della qualità dell’aria. In particolare non risultano critici inquinanti come il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il benzene e i metalli nelle polveri fini Pm10. Inquinanti da tenere sotto controllo sono: nella stagione estiva l’ozono, nella stagione invernale il biossido di azoto, il particolato fine, sia Pm10 che Pm2.5, e il benzo(a)pirene nel Pm10. L'intera relazione è disponibile a questo link.