“Cercasi sponsor per la manutenzione del Pendolo di Foucault”: l'annuncio del Comune di Padova

8.000 euro “più Iva al 22%”. Ma le offerte devono essere presentate entro il 20 luglio: il Comune di Padova annuncia la “ricerca sponsor per la manutenzione del Pendolo di Foucault”.

La ricerca dello sponsor

Ovviamente non si tratta della versione originale, bensì di quella allestita all'interno del Palazzo della Ragione e che (come si legge nelle comunicazione) “si compone di un pendolo, di un sistema elettronico per mantenere costante l'oscillazione e di un percorso multimediale interattivo comandato da alcuni pulsanti. Attualmente il Pendolo di Foucault necessita di interventi di manutenzione e di revisione, nello specifico si devono sostituire le schede elettroniche che provvedono all'accensione sequenziale dei 180 led bianchi al passaggio della sfera nel moto di precessione del piano di oscillazione del pendolo”. Da qui la proposta: “Per l'intervento di manutenzione e revisione del Pendolo si prevede una spesa per la quale viene richiesta la sponsorizzazione di circa 8.000 euro più Iva al 22%”. L'avviso completo è scaricabile a questo link.

Info

Per informazioni: Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova. Referenti: Corrado Zampieri, telefono 049 8205216 e Marco Fiorino, telefono 049 8205463. Email gabinetto.sindaco@comune.padova.it. Pec gabinettosindaco@pec.comune.padova.it