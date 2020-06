Vimm, il CdA revoca la nomina del prof. Pier Paolo Pandolfi a Direttore Scientifico

«Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata ha deliberato in data odierna (30 giugno 2020) di revocare la nomina del prof. Pier Paolo Pandolfi a Direttore Scientifico del VIMM - Istituto Veneto di Medicina Molecolare»: inizia così il comunicato inviato proprio dalla Fondazione e che mette (forse) la parola "fine" alla querelle degli ultimi giorni.

Revoca

Prosegue il comunicato: «La decisione è stata assunta con profondo rammarico in considerazione delle straordinarie qualità scientifiche del prof. Pandolfi e del potenziale di sviluppo della ricerca che questi avrebbe sicuramente garantito ai più alti livelli, ma purtuttavia si rende necessaria, dopo aver appreso la vicenda nella quale il prof. Pandolfi è stato coinvolto nell'Università di Harvard, di cui la Fondazione non era stata informata. La Fondazione, alla luce dei valori che caratterizzano la sua attività, non può trascurare la vicenda di cui il prof. Pandolfi è stato protagonista, senza pregiudicare l'immagine e la reputazione dell'Istituto, dei suoi ricercatori e dei sostenitori. La Fondazione procederà al più presto alla nomina del nuovo Direttore Scientifico del VIMM allo scopo di garantire la continuità dell'attività di ricerca».