Gli "habitué" possono sorridere: riapre dopo due settimane di lavori il bar "Nazionale"

Chi ci è passato davanti nelle ultime due settimane sperando di gustare un tramezzino o di sorseggiare uno "spritz della casa" era rimasto disorientato trovandolo sbarrato da pannelli di legno. Ma ora tutto è tornato alla normalità: mercoledì 29 gennaio ha riaperto i battenti il bar "Nazionale" in piazza delle Erbe.

Riapertura

Lo storico bar, meta di generazioni di padovani e di studenti, era rimasto chiuso per due settimane per dare una "leggera rinfrescata" al look: basta entrare al suo interno, infatti, per notare qualche cambiamento, a partire dal nuovo bancone riservato ai tramezzini (vero "marchio di fabbrica" del locale) fino ad arrivare alla nuova illuminazione e al rifacimento dei bagni.