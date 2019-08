Dal ritardo all'anticipo: riaperto il tratto del cavalcavia dell'aeroporto interessato dai lavori

Gli automobilisti avevano storto il naso per quel posticipo di una settimana. Ma ora possono tornare a sorridere: la bretella curvilinea del cavalcavia di Brusegana in direzione via Sorio è stata riaperta al traffico.

I lavori

Il tratto interessato era stato chiuso inizialmente da martedì 13 a sabato 24 agosto per la messa a norma delle barriere metalliche sul sovrappasso ferroviario della linea Padova-Bologna. Il termine dei lavori era stato poi posticipato a sabato 31 agosto, ma già nella tarda mattinata di martedì 27 agosto la strada era stata riaperta per il sollievo nei giorni precedenti era costretto a un autentico “giro dell'oca” per raggiungere la zona di via Sorio. Nonché dei fruitori dei mezzi pubblici, che durante i lavori avevano modificato il proprio percorso percorrendo anche un tratto di corso Australia: ora i bus di linea urbani ed extraurbani hanno ripreso i loro abituali tragitti.