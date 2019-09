«Riaperta la carreggiata sud-est di Corso Argentina»: l'annuncio dell'assessore Micalizzi

«Si torna a due corsie!». Ed è un'esultanza comune anche a tutti gli automobilisti: l'assessore Andrea Micalizzi ha annunciato la riapertura delle carreggiate di Corso Argentina, che lunedì tornerà a pieno regime.

L'annuncio

Un annuncio fatto sul proprio profilo Facebook: «Il Comune di Padova libera la tangenziale dai cantieri come promesso ai primi di settembre e oggi (sabato 7 settembre, ndr) riapre a due corsie Corso Argentina nella carreggiata sud - est, dopo settimane di lavoro per ricostruire il ponte su via Vigonovese. Lunedì riapre anche la carreggiata est - sud e finiscono così i restringimenti». Non manca, però, una nuova critica:

«Spiace constatare che mentre il Comune di Padova libera la tangenziale, Veneto Strade abbia invece aperto in questi giorni un cantiere proprio sul ponte Darwin causando restringimenti e disagi con lavorazioni che si possono organizzare la notte o il fine settimana. Chiedo a Zaia e alla Regione di non far finta di niente perché questa situazione che hanno sottovalutato sta creando grossi disagi a Padova, Cadoneghe, Vigonza e i comuni che si servono da nord della 308 per entrare a Padova».