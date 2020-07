Dietrofront dopo le proteste: riapre lo sportello amministrativo distrettuale dell'Ulss 6 Euganea

Le proteste erano fioccate numerose, fino ad arrivare all'ufficio del sindaco. Il quale ha risolto il problema: riapre lo sportello amministrativo distrettuale dell'Ulss 6 Euganea in via don Schiavon ad Albignasego.

Sportello riaperto

Il servizio era stato sospeso (eccetto per le urgenze indifferibili) a partire dal 13 luglio, con i cittadini che avrebbero dovuto rivolgersi allo sportello di Voltabarozzo - previo appuntamento - fino al 7 settembre. Col passare dei giorni, però, la protesta è montata sempre più tanto che Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego, ha avviato contatti con l'Ulss 6 Euganea concordando, dopo pochi giorni, di riprendere con le modalità precedentemente in uso l'attività dello sportello amministrativo di Albignasego a partire da lunedì 27 luglio. Commenta il sindaco Giacinti: «Ringrazio il direttore generale Domenico Scibetta e il direttore del Distretto Gianmaria Gioga per la solerzia con la quale hanno risposto, risolvendo il problema. Comprendo pienamente le difficoltà di questo periodo che avevano portato alla scelta di questa chiusura temporanea ma Albignasego (con i comuni limitrofi) necessitava della riapertura dello Sportello amministrativo, anche in queste settimane estive, per venire incontro alle esigenze della popolazione, soprattutto anziana».

Info

Si ricorda che è possibile inviare le richieste di pratiche amministrative e relativa documentazione all'indirizzo anagrafesanitaria.d3@aulss6.veneto.it oppure è possibile accedere allo sportello previo appuntamento, che va prenotato telefonicamente ai numeri 049 8217287 - 049 8217267 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30. Tra alcuni giorni sarà possibile prenotare direttamente attraverso la piattaforma Prenotami.cloud, attualmente in uso per i punti prelievo.