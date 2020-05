«Ci siete mancati, vi aspettiamo»: riapre il punto vendita della cantina Ca' Lustra

Un’altra buona notizia: riapre il punto vendita Ca' Lustra con i soliti orari: dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18. 30 e domenica 10 – 12.30 e 14.30 – 18.30. Come sottolinea la famiglia: «Ci siete mancati e vi aspettiamo».

L’ingresso in negozio

L’ingresso è consentito al massimo a due persone alla volta con mascherine e guanti o gel igienizzante per mani in ottemperanza delle misure di sicurezza previste. Per chi desidera è prevista la possibilità di ordinare i propri acquisti telefonicamente allo 0429 94128 e ritirarli in cantina. Non solo, i vini e i prodotti Ca’ Lustra possono essere acquistati anche nello shop online: shop.calustra.it.

Informazioni

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei/