Arpa Veneto rinnova i vertici: Riccardo Guolo è il nuovo commissario straordinario

L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto rinnova i vertici e sceglie un padovano come nuovo commissario straordinario.

Il nuovo incarico

Riccardo Guolo, 60enne nato a Padova, fa parte di Arpav dal 1999 e ha già ricoperto l'incarico di responsabile della pianificazione e del controllo. Con la deliberazione n.1965 del 21 dicembre 2018 della giunta regionale Guolo assume la nuova posizione e raccoglie il testimone da Luciano Gobbi, commissario eletto dopo il passaggio dell'ex direttore generale Nicola Dell’Acqua ad altro incarico.

Il curriculum

Prima di entrare in Arpav, dove si è occupato da sempre di pianificazione, rendicontazione e valutazione delle attività dell’agenzia, Guolo è stato dirigente regionale. Fin dai primi anni Duemila è stato il rappresentante del Veneto nei gruppi di lavoro e studio del nascente sistema delle agenzie, ha fatto parte dell’Onog (Osservatorio nazionale sull’organizzazione e la gestione delle Arpa/Appa) curando la parte di attività e funzioni in tre pubblicazioni di benchmarking fra agenzie, è stato uno dei riferimenti nazionali nella redazione del Catalogo nazionale dei servizi e uno dei cinque esperti componenti della task force operativa del Consiglio del Snpa (Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente). «Il nuovo commissario straordinario nasce dunque nell’agenzia veneta e nel Snpa» commenta la direzione Arpav «e porta nel suo incarico un ampio bagaglio di esperienze e di conoscenze che, siamo certi, saprà mettere a frutto, in questa fase di transizione, per permettere i tempi necessari per l’espletamento della procedura di incarico del nuovo direttore generale».