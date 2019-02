"Allergene non dichiarato": richiamati due lotti di farina prodotti nel Padovano

Una dimenticanza. E scattano, inevitabili, le "contromisure": il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un doppio lotto di farina grano tenero 00 prodotta nel Padovano.

Il richiamo

Per la precisione a Pontelongo, nella stabilimento del Molino Rossetto: i due lotti di farina (a marchio "Cuore Mediterraneo" e "Selex") sono finiti sotto la lente d'ingrandimento per la mancata indicazione dell’allergene soia sull'etichetta, sebbene sulla confezione sia riportata la dicitura "prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia". I prodotti interessati dal richiamo sono venduti in sacchetti di carta da 1 kg con scadenza prevista rispettivamente per l'8 e il 9 febbraio 2020. Lo "Sportello dei Diritti", che ha segnalato il caso, raccomanda ai consumatori “allergici alla soia” di non utilizzareil prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.