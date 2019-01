Possibile presenza di anidride solforosa oltre i limiti: ritirato un lotto di Fior d'Arancio prodotto nel Padovano

Possibile presenza di una quantità di anidride solforosa oltre i limiti di legge: questo il motivo che ha spinto la catena dei supermercati Cadoro a diffondere - a scopo puramente precauzionale - un avviso di richiamo di un lotto di spumante Fior d’Arancio Colli Euganei Docg della Cantina Colli Euganei.

Il richiamo

Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della catena, il prodotto in questione è stato prodotto nel mese di settembre 2018 e distribuito con il numero di lotto 26218A (codice Ean 8001351000932). L’azienda precisa che il richiamo - peraltro voluto dalla stessa azienda produttrice del vino - “è stato disposto, in via precauzionale, per garantire la sicurezza dei clienti che hanno acquistato i prodotti delle date di scadenza e lotti indicati”, e che la presenza accidentale di una quantità elevata di solfiti riguarda solo un numero molto limitato di bottiglie.