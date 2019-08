Riconoscimento alla Protezione civile di Montegrotto Terme per l’impegno nell’emergenza Vaja

Il gruppo di Protezione civile di Montegrotto Terme è stato invitato domenica prossima, 4 agosto, dall’amministrazione di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per la cerimonia di ringraziamento per i volontari della Protezione civile che hanno generosamente prestato la loro opera in occasione della calamità atmosferica Vaja.

Consegna

Con l’occasione verrà anche consegnato un attestato di riconoscimento al Coordinatore dei volontari di Montegrotto Terme, Elvio Masin. «Ringrazio - dice il sindaco Terme Riccardo Mortandello- i volontari della protezione civile di Montegrotto Terme che con la loro azione hanno reso un servizio importantissimo al comune di Auronzo e che rendono onore a tutto il nostro territorio. Il ringraziamento si estende anche per gli interventi fatti ieri e la settimana scorsa in occasione degli eventi climatici avversi».