Chiusure al traffico prolungate causa asfaltatura: ecco le sei vie di Padova coinvolte

In tutto sono sei. E per quasi due settimane: chiusure in vista per molte strade di Padova causa rifacimeno della pavimentazione.

Le vie coinvolte

Le asfaltature riguarderanno via Cremona, via Eritrea, via Monte Sabotino, via Monte Solarolo, via Monte Vodice e via Piave: queste strade rimarranno chiuse al traffico veicolare da lunedì 25 marzo a venerdì 5 aprile dalle ore 9 alle ore 18.