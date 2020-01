Scuola: rifacimento della pavimentazione e dei serramenti nelle aule del Kennedy di Monselice

Sarà rifatta la pavimentazione e sostituiti i serramenti nelle aule dell’Istituto scolastico “J.F. Kennedy” di Monselice. L’edificio è già stato oggetto negli anni di una serie di interventi di manutenzione e riparazione nei pavimenti di alcuni locali. La Provincia di Padova ha quindi redatto il progetto definitivo ed esecutivo per la rimozione completa della pavimentazione attuale e la sostituzione con una nuova in pvc.

La ristrutturazione

«I lavori - ha detto il presidente Fabio Bui – si svolgeranno nella stagione estiva 2020, durante il periodo di chiusura dell’Istituto. Contiamo di concludere i lavori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e quindi di riprendere regolarmente le lezioni a settembre. Il progetto redatto dalla Provincia di Padova, è già stato approvato con il relativo cronoprogramma ed ora verrà predisposta la gara d’appalto». Solo per il rifacimento del pavimento e della tinteggiatura finale di pareti e soffitti, previa mano di isolante e con l’abbassamento a smalto lavabile, la Provincia di Padova ha stanziato l’importo di 512 mila euro. Saranno inoltre sostituiti anche i serramenti delle aule con nuovi elementi in alluminio. «L’intervento – ha concluso Fabio Bui – si inquadra nell’impegno dell’amministrazione provinciale di dar seguito a quanto programmato in materia di riqualificazione energetica degli stabili scolastici provinciali. In questi anni siamo stati impegnati in un percorso di messa a norma e di adeguamento normativo di tutti gli edifici della provincia che ospitano istituti superiori. Il nostro principale obiettivo è quello di garantire la sicurezza agli studenti e a tutti coloro che lavorano nelle scuole. In secondo luogo, abbiamo puntato alla funzionalità, cioè all’adeguamento degli spazi alle reali esigenze didattiche degli istituti e infine abbiamo voluto rendere le scuole più belle, ospitali e confortevoli».