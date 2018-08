Raccolta porta a porta dei rifiuti, in consegna il kit informativo a Mortise e San Lazzaro

In consegna in questi giorni nelle cassette della posta di circa 4mila utenze di Mortise e San Lazzaro (fra nuclei familiari ed esercizi commerciali) il kit informativo che introduce al nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta, attivo nei due rioni dal prossimo primo ottobre 2018.

Il kit informativo

Il kit contiene un quadro esaustivo delle principali innovazioni che saranno introdotte con la nuova modalità di raccolta differenziata porta a porta. Esso è composto da una lettera introduttiva multilingue che presenta in generale il nuovo servizio, una guida di dettaglio con le informazioni sull’esposizione dei contenitori e il ritiro dei rifiuti, un calendario di massima con i giorni di raccolta. Inoltre, il kit contiene tutte le attività di comunicazione a supporto del nuovo servizio, con la programmazione dettagliata dei momenti di incontro sul territorio, attraverso le assemblee pubbliche (con inizio dal prossimo 6 settembre) e gli infopoint (con avvio dal 31 agosto) per spiegare il nuovo servizio. Per favorire la maggiore informazione possibile, sul sito www.acegasapsamga.it, nella sezione Ambiente Padova, sono disponibili in versione on-line tutte le informazioni utili relative al nuovo servizio. Il kit informativo in distribuzione ai cittadini precede la consegna domiciliare, che avverrà dalla fine del mese di agosto a cura di AcegasApsAmga, dei 5 contenitori per la raccolta differenziata, corredati dal calendario di raccolta e da una guida di dettaglio sul corretto conferimento di ogni singolo rifiuto.

La comunicazione ai cittadini

Per informare capillarmente i cittadini sul nuovo servizio, già da diversi mesi AcegasApsAmga e Comune di Padova hanno messo in campo un piano di comunicazione estremamente articolato. Oltre alla pre-campagna rivolta ai condomìni, alla comunicazione massiva con il kit informativo, per sensibilizzare maggiormente i cittadini, fino a settembre una specifica campagna pubblicitaria raffigurante due campanelli, uno per Mortise, l’altro per San Lazzaro, accompagnerà pensiline e cartelloni pubblicitari delle zone interessate, per far risuonare nella mente dei cittadini che dal 1 ottobre 2018 scatterà la novità. La campagna è inoltre presente presso il centro commerciale “La Corte” di Mortise, che a partire da fine agosto sarà una delle location degli Infopoint, i momenti di incontro itineranti organizzati sui punti strategici di Mortise e San Lazzaro, per supportare i cittadini al nuovo servizio.

La raccolta differenziata a Padova

I cittadini di Mortise e San Lazzaro interessati dalla novità saranno oltre 8.300. L’area interessata dal nuovo servizio andrà a chiudere l’anello di raccolta porta a porta progressivamente costruito attorno al centro città, che arriverà così a servire oltre 95mila padovani (si veda a proposito la mappa di dettaglio in allegato).

Cinque contenitori per famiglia o condominio

Come per le altre zone del territorio padovano servite dalla raccolta porta a porta, anche a Mortise e San Lazzaro le batterie di contenitori stradali saranno sostituite da 5 piccoli bidoni consegnati a ogni nucleo familiare (in caso di abitazioni singole), condominio o attività economica: uno per il vetro, uno per imballaggi di plastica e lattine, uno per carta e cartone, uno per l’umido organico e uno per il secco non riciclabile. Ogni giorno della settimana, secondo un calendario che sarà distribuito a ogni utente, sarà attiva la raccolta di un solo materiale (ad esempio, il secco non riciclabile ogni lunedì). I cittadini, pertanto, saranno chiamati a esporre su suolo pubblico il contenitore corretto nel giorno corretto, all’orario richiesto. A partire dalla fine di agosto, gli operatori AcegasApsAmga, provvederanno a consegnare a ogni utenza o condominio, la propria dotazione di contenitori.

Qualità e quantità

L’obiettivo dell’estensione della raccolta porta a porta è duplice. Da un lato incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata in città, attualmente al 54,88%. In secondo luogo migliorare la qualità di tale raccolta. Infatti, la prossimità garantita dal porta a porta induce generalmente il cittadino a una maggiore attenzione rispetto alle tipologie di rifiuti introdotti nei diversi contenitori, limitando sensibilmente gli errori nei conferimenti. Si tratta di un impegno che AcegasApsAmga cerca di valorizzare il più possibile, dal momento che a Padova la percentuale di rifiuto raccolto effettivamente destinata a recupero è pari al 94,6%, come rendicontato in dettaglio nel rapporto annuale “Sulle tracce dei rifiuti”, pubblicato a dicembre 2017.