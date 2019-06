Rifiuti, al via in autunno la raccolta differenziata porta a porta all'Arcella

La presentazione completa con tutti i dettagli verrà effettuata nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 20 giugno a Palazzo Moroni. La notizia, però, è già di per sé importante: in autunno prenderà il via la raccolta dei rifiuti porta a porta all'Arcella.

La raccolta differenziata

Il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta partirà il primo novembre e interesserà la zona ovest del popoloso quartiere cittadino