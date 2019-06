Come ogni fine mese: tornano i "Sabati ecologici e del riuso"

Torna sabato 29 giugno all’Arcella l’iniziativa dei “Sabati Ecologici”, lanciata da Comune e AcegasApsAmga per contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio. I cittadini che si recheranno in piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13 troveranno ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quelle particolari tipologie di rifiuti che non possono essere conferite nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, Raee, materassi, divani, pile e batterie, etc.

Operazione Più Alberi

L’iniziativa diventa ancora più green, grazie all’estensione dell’Operazione Più Alberi, progetto già attivo presso i centri di raccolta di Padova, lanciato dalla Multiutility nell’ambito del piano di riforestazione urbana “Padova O2”, promosso dal Comune in collaborazione con Etifor. L’operazione permetterà di incrementare il patrimonio arboreo della città, con importanti benefici per la qualità della vita delle persone. Aderendo all’iniziativa, a ciascun cittadino sarà consegnata una speciale tesserina punti, timbrata ad ogni accesso dagli operatori. Al raggiungimento del terzo conferimento di rifiuti effettuato da un cittadino, AcegasApsAmga, insieme a Comune e a Etifor, pianterà per lui un nuovo albero, a Mortise e Cavalcavia Chiesanuova.

Sabato del Riuso

E sabato, nei pressi dell’area destinata al centro di raccolta mobile, i cittadini troveranno come sempre anche il desk gestito dall’Associazione “Rete Riuso Padova”, presso cui donare i propri oggetti in alternativa al conferimento ad AcegasApsAmga. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e quindi portati a nuova vita. Quanto raccolto e recuperato da Rete Riuso Padova contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà. Inoltre, la promozione del riuso mira a sensibilizzare tutti verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.

Il calendario dei Sabati Ecologici

Come indicato, l’iniziativa è programmata ogni ultimo sabato del mese, sempre presso piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Dunque i prossimi appuntamenti, che vedranno sempre la possibilità di donare anche oggetti riutilizzabili, si svolgeranno con il seguente calendario: