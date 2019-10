Qualità dell'aria, nuova campagna di monitoraggio: posizionata una centralina ad Albignasego

Una centralina mobile è stato posizionato - su richiesta del Comune - ad Albignasego in prossimità della scuola media di via Caravaggio, per monitorare la qualità dell’aria nella zona.

Le rilevazioni

A darne notizia è Arpav, che ha fornito il mezzo mobile: il monitoraggio, iniziato lo scorso 4 ottobre, si concluderà l’11 dicembre e la centralina rileverà le concentrazioni di PM10, ossido e biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, benzene e IPA (Idrocarburi policiclici aromatici).