"Dichiarazione d'amore" sulla fontana di piazza delle Erbe: scritta rimossa dopo poche ore

"Little wolf I love you. White kitten". Tradotto (grossolanamente) in italiano: "Lupacchiotto ti amo. Gattina bianca". Una dichiarazione in piena regola, insomma. Peccato che invece di farla a voce o di renderla nota via social, l'autrice - si presume, alla luce di quel "gattina" - ha "pensato bene" di scriverla con un maxi-pennarello rosa sulla base in trachite della fontana di piazza delle Erbe a Padova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fontana

La scritta ha fatto brutta mostra di sé per tutta la mattinata di venerdì 26 giugno sul bordo della grande vasca della fontana costruita negli anni '30 del secolo scorso e che è presto diventata uno dei simboli di Padova e soprattutto delle sue piazze. In molti hanno notato sdegnati la "dichiarazione d'amore", e grazie alle numerose segnalazioni nel primo pomeriggio la scritta è stata rimossa da un addetto. Con buona pace del "lupacchiotto" e della "gattina"...