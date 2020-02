«Ecco i nostri eroi»: l'omaggio dell'Ulss 6 Euganea al personale dell'ospedale di Schiavonia

«Agli eroi dell'ospedale di Monselice il nostro immenso grazie». Inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ulss 6 Euganea e dedicato al personale dell'ospedale di Schiavonia. I quali, messisi in posa per la “foto di rito”, fanno un gesto che vale più di mille parole: sorridono. In faccia al Coronavirus.

Il ringraziamento

Un'immagine accompagnata da un messaggio: «A chi in questi giorni, in queste ore, in questi minuti sta garantendo l'assistenza all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, a medici, infermieri, tecnici, amministrativi, agli operatori del Dipartimento di Prevenzione e a tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando, rispondendo con competenza, attenzione, prontezza, serietà all'emergenza, va il più sentito GRAZIE dell'intera Direzione Strategica dell'Ulss 6 Euganea. È nelle situazioni straordinarie come questa che si riconoscono i veri professionisti, e hanno il vostro volto. Una stretta di mano a ciascuno di voi, nostri eroi». E dopo poche ore ne arriva un altro: «Ecco altri angeli dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, ora al lavoro con abnegazione, senso del dovere, incondizionata passione. La Direzione Strategica tutta dell'Ulss 6 Euganea si congratula con queste donne e questi uomini che, nel loro fare e agire quotidiano, si sono dimostrati luminosi fari. A illuminare la notte, e a risplendere nel giorno». Due messaggi che fanno il pieno di like e soprattutto di commenti di ringraziamento e solidarietà.