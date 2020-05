Il Covid-19 ferma anche il Padova Pride 2020: rinviata la sfilata dell’orgoglio LGBTI

È rinviato a data da destinato il Padova Pride 2020, la manifestazione dell’orgoglio LGBTI che l’anno scorso ha visto sfilare per le vie della città di Padova oltre 10mila persone.

Impossibile non rimandare

Il permanere dello stato di incertezza collegato alla diffusione del virus Covid-19 e alle misure per il contenimento dello stesso, ha reso impossibile organizzare l’evento come di consueto per il comitato promotore, che si è quindi visto costretto a rinviare la manifestazione e la sfilata alla prima data possibile, che si spera sarà presto individuata. Molto, chiaramente, dipenderà dall’evolversi dell’epidemia e dalle decisioni che verranno prese dal Governo e dalla Regione Veneto.

«Si farà appena possibile»

«Faremo comunque ogni sforzo per celebrare il Pride appena possibile – dichiara Mattia Galdiolo, portavoce del comitato Padova Pride 2020 - perché niente come la celebrazione del nostro orgoglio e la gioia della libertà è necessario in questo momento di forte stress e tensione sociale. Sarà comunque nostro impegno fare in modo che a giugno Padova sia attraversata dai temi LGBTI, nonostante tutte le limitazioni imposte da questa situazione assolutamente imprevedibile. Nel frattempo, esortiamo tutti a rimanere uniti come comunità LGBTI, mostrando solidarietà e forza, proprio ora che il virus ha fatto sentire molti di noi isolati e soli.»

Il Padova Pride Village? Si cerca una soluzione

Siamo determinati a realizzare il Padova Pride 2020, pertanto continuiamo a lavorare affinché possa aver luogo. Vogliamo anche fare gli auguri al Padova Pride Village che sta ancora cercando di dare una forma al festival dell’estate 2020 in accordo con le prescrizioni sanitarie».

La celebrazione online del 27 giugno

Il Padova Pride 2020 parteciperà sabato 27 giugno 2020 al “Global Pride”, una celebrazione online dei vari Pride che sono stati cancellati o posticipati, pensata per portare nelle case un po’ dell’onda di gioia e libertà che solo un Pride sa comunicare.

Per informazioni

info@padovapride.it

www.padovapride.it