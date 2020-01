"L'Alligatore", tra le location della serie tv Rai anche il pub Gasoline e la discoteca Q

Vi abbiamo parlato dei casting che si terranno mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Centro culturale San Gaetano, anticipandovi che la serie tv "L'Alligatore" sarà in gran parte ambientato nel territorio padovano.

Le riprese

E sarà un casting “rapido” visto che le riprese della serie dedicata a Marco “L'Alligatore” Buratti (personaggio di fantasia ex detenuto e ora detective privato senza licenza) inizieranno lunedì 27 gennaio dal Caffé Pedrocchi per poi toccare tutti i luoghi più significativi della città: da Sotto il Salone alle piazze delle Erbe, dei Frutti e dei Signori, passando per l'Orto Botanico e il Castello Carrarese - dove verrà anche simulata una sorta di alluvione - fino ad arrivare a due locali “cult” di Padova come la discoteca “Q” di piazza Insurrezione e il pub “Gasoline” all'Arcella. E anche la provincia verrà a dir poco coinvolta: sono previste, infatti, molte riprese in zona termale (ad esempio all'hotel Miramonti di Montegrotto Terme) ma anche nelle strade più caratteristiche dei Colli Euganei e nell'aviosuperficie di Bagnoli di Sopra.