Piazza delle Erbe come Cinecittà: terzo giorno di riprese per "L'alligatore"

Blindatissimi gli interni, come vi avevamo già raccontato. Ma quando si è all'aria aperta qualcosa si riesce a "spiare": terzo giorno di riprese per "L'alligatore", serie tv prodotta da Fandango e Rai Fiction e che andrà in onda nei prossimi mesi su Rai 2.

Ciak si gira

Dopo le scene girate lunedì al Caffè Pedrocchi e martedì alla discoteca "Q" di piazza Insurrezione, la troupe e il cast si sono spostati all'interno del negozio di intimo tra piazza delle Erbe e via Francesco Squarcione per proseguire le riprese, che verranno effettuate a Padova e provincia per le prossime quattro settimane. Ambientata ai nostri giorni (ma con qualche piccolo "flash back"), la serie tv basata sui romanzi del padovano Massimo Carlotto - sceneggiatore insieme ad Andrea Cedrola e Laura Paolucci - durerà 8 puntate delle quali sei dirette da Daniele Vicari e due da Emanuele Scaringi: gli attori protagonisti saranno Matteo Martari e Thomas Trabacchi, e del cast faranno parte anche Valeria Solarino, Shalana Santana, Gianluca Gobbi e Fausto Maria Sciarappa.