Officine ex Breda: bonifica e riconversione dell'area che verrà data a un'associazione

L'area delle ex officine Breda necessita ormai da anni di una riconversione positiva per il territorio. Ma l'amministrazione Schiavo non ha mai smesso di cercare progetti per riqualificare tali spazi, la cui storia è legata indissolubilmente a quella di Cadoneghe .

Il progetto

«L’idea dell'amministrazione - spiega Giulia Baccan, neo-assessore alla valorizzazione del Patrimonio Comunale di Cadoneghe -non è solo quella di bonificare strutturalmente l'area, ma soprattutto cercare di insediare nel proprio territorio attività legate alla promozione sociale, anche attraverso la pratica del turismo e della mobilità giovanile, scolastica e sportiva». L'amministrazione ha già preso contatto con un'importante associazione italiana che ha, tra i suoi principi fondatori, gli stessi ideali tanto ricercati da Schiavo e la sua giunta. «Appena avremo definito un accordo preliminare con tale gruppo - continua l'assessore - esporremo l'intero progetto (che riguarda non solo l'area Breda ma anche l'Ex Scuola Bragni) in una serata pubblica aperta a tutti i cittadini». Il contributo iniziale per tale iniziativa è già stato inserito nel piano triennale.