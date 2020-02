Telecom Italia e la bolletta da 67mila euro: "Su traffico in Giappone avvisato più volte il cliente"

Riceviamo e pubblichiamo

"In merito all’articolo pubblicato il 01 febbraio, TIM precisa che a seguito delle verifiche effettuate viene confermata la correttezza degli addebiti e di aver agito nel pieno rispetto della procedura prevista e della normativa vigente".

Boletta corretta

"Il cliente ha infatti ricevuto al riguardo da TIM più sms con i quali è stato informato di aver raggiunto la soglia massima di spesa per il traffico roaming dati effettuato al di fuori dell'Unione Europea nell'arco del mese, e che dal quel momento avrebbe continuato a navigare over franchigia tariffaria, previo esplicito suo consenso con codice in sms. Il cliente ha accettato di continuare la navigazione oltre la soglia già raggiunta, acconsentendo, in tal modo, ad avere addebitato un volume di spesa maggiore. Nel corso dei numerosi contatti avvenuti con il nostro servizio di Customer Care il cliente ha dichiarato di non aver appurato prima della partenza, i costi di roaming in Giappone. TIM conferma pertanto il corretto operato nella gestione di quanto verificatosi".