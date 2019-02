TripAdvisor, nuovo sistema di classificazione dei ristoranti: esulta Appe Padova

«L’interlocuzione della nostra Federazione nazionale con TripAdvisor sta cominciando a dare buoni frutti»: risoluto il commento di Filippo Segato, segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, relativamente al nuovo sistema di classificazione attivato da pochissimi giorni su TripAdvisor, “gigante delle recensioni on line”, che consentirà una più agevole distinzione dei ristoranti con servizio al tavolo.

Il cambiamento

Sottolina Segato: «Cercare il giusto ristorante in rete sarà ora molto più semplice grazie alla più efficace categorizzazione dei ristoranti che favorisce modalità di ricerca più mirate». Questa soluzione è il risultato del proficuo lavoro di collaborazione sviluppato con la componente italiana di TripAdvisor ed è stata condivisa tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) ed i vertici della società nell'incontro di qualche mese fa presso il quartier generale londinese. Erminio Alajmo, presidente Appe, puntualizza: «In questi anni abbiamo sempre ribadito l’importanza di una diversa segmentazione delle categorie per evitare l’improprio accostamento tra ristoranti da un lato e take-away dall’altro e agevolare così gli utenti nel processo di selezione del locale più adatto alle diverse esigenze e necessità. TripAdvisor ha saputo ascoltare le voci provenienti dal nostro mondo, attivando con la nostra Federazione nazionale una proficua sinergia, che porterà a tutti un beneficio concreto. Un primo passo importante nella direzione da noi sempre auspicata, insieme al reciproco impegno per mantenere elevato il livello di attenzione nei confronti di possibili usi impropri della piattaforma».

Fase di transizione

Sul piano pratico, la nuova categorizzazione su TripAdvisor per il mondo della ristorazione su scala globale prevede la presenza dei soli ristoranti con servizio nell’indice di popolarità di una determinata destinazione, mentre la ristorazione senza servizio al tavolo rimane come filtro di ricerca, come già avviene per bar e pasticcerie. Continuerà inoltre a restare attivo il filtro sulla fascia di prezzo, essenziale per determinare il livello e la tipologia di ristorazione che si intende scegliere. Avvisa Filippo Segato: «In questa fase, ancora di transizione, TripAdvisor continuerà a raccogliere indicazioni da parte degli utenti sulla presenza di servizio nei ristoranti recensiti. Ne consegue che al momento non tutti i ristoranti potrebbero essere correttamente classificati. E’ per questo motivo che Ape si rende disponibile a raccogliere tutte le segnalazioni dei ristoranti di Padova e provincia, nostri associati, per girarle poi a TripAdvisor mettendo in evidenza ogni possibile incongruenza che possa “minare” la precisione della piattaforma nella selezione delle diverse categorie di ristorazione».