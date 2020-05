Fase 2, riparte in centro a Padova anche la ristrutturazione di Palazzo Roccabonella

Carron Spa annuncia la fine del lockdown anche per Palazzo Roccabonella: dopo la sospensione forzata da emergenza Coronavirus, partita il 16 marzo, l’intervento di ristrutturazione del noto palazzo ubicato in via San Francesco a Padova è ripartito adottando tutte le misure di protezione e prevenzione previste dalle normative vigenti.

Ristrutturazione

Spiega Elio Bellai, Project Manager di Carron Spa: «Abbiamo rispettato il semaforo rosso nel totale rispetto delle disposizioni governative e con la massima volontà di tutelare le persone che lavorano insieme a noi ogni giorno. Con la stessa attenzione ora che il semaforo è tornato verde, siamo ripartiti in sicurezza e con grande determinazione».