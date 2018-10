Plastica nelle merendine: catena di negozi biologici ritira un lotto prodotto nel Padovano

La catena NaturaSì ha pubblicato sul suo sito ufficiale il richiamo di una merendina prodotta nel padovano.

La merce ritirata

Il prodotto è Cioccobì fondente con riso soffiato a marchio Baule Volante, venduto in confezioni da 25 grammi con data di scadenza 12 gennaio 2020. Il lotto è stato segnalato per la possibile presenza di frammenti di plastica dura nello snack fabbricato da Eco-Bio Alimentare nello stabilimento di via dell’Artigianato a San Giorgio in Bosco.

L'appello della ditta

«Chiediamo a tutti gli acquirenti di controllare le scorte in casa e di non consumare il prodotto, ma di restituirlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi» è l'invito che si legge sulla pagina web di NaturaSì.