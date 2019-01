Aspetti un pacco? Puoi ritirarlo anche nel tuo bar di fiducia: convenzione tra Appe Padova e Delivera

Se prima non sapevate come fare, ora avete la soluzione a portata di... bar: Appe Padova, nell'ottica di fornire sempre maggiori servizi e opportunità ai propri associati, ha sottoscritto una convenzione con Delivera, start up innovativa che punta a facilitare gli acquisti online, creando comunità di quartiere. Il che vuol dire che potrete ritirare i pacchi desiderati anche nei pubblici esercizi aderenti all'iniziativa.

L'iniziativa

Delivera offre una piattaforma web e una App che permettono a chiunque faccia acquisti online di far recapitare il pacco presso un "ricevitore", in poche semplici passi. Alla consegna del corriere, l'utente e il "ricevitore" possono accordarsi per il ritiro, con un guadagno da parte dell'esercente-ricevitore. Questa è una vera rivoluzione per gli utenti: mai più code agli uffici postali, niente più mattinate in casa in attesa del corriere o semplicemente la rinuncia all'acquisto online perché non sanno dove farsi spedire la merce. Ma l'iniziativa è anche un'opportunità per gli esercizi pubblici padovani: nuova visibilità e un compenso per ogni pacco ricevuto. D'ora in poi, gli esercizi associati ad Appe potranno aderire gratuitamente, in qualità di ricevitori, al servizio e mettersi a disposizione come punto di ritiro degli acquisti online. Delivera, infatti, ha concesso, ai soli pubblici esercizi della provincia di Padova iscritti all'Appe, la possibilità in esclusiva per 6 mesi di divenire gli unici ricevitori "commerciali" di Delivera! Questo garantisce un nuovo servizio per i clienti abituali, che potranno farsi recapitare gli acquisti presso il locale scelto, ma offre soprattutto la possibilità di attirare nuovi clienti, che verranno a ritirare il pacco direttamente in bar, pizzeria, ristorante o pasticceria.