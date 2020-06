Ritorno alla normalità per 17 uffici postali di Padova e provincia

E' possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali di 17 Uffici Postali della provincia di Padova (Albignasego, Cadoneghe, Cittadella, Conselve, Este, Montagnana, Montegrotto. Padova 14, 16, 23, 25, 7 e Padova Centro, Piove di sacco, Rubano, Selvazzano). Poste Italiane, infatti, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali.

Segnalazione orizzontale

Accanto al programma di riaperture degli Uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’Azienda ha installato all’interno di alcune sedi della provincia e in circa 1.100 in tutta Italia, una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento.

Necessità

Poste Italiane, nel sottolineare la costante attenzione alle esigenze della clientela, ribadisce l’invito a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente nei casi di inderogabile necessità e comunque muniti di appositi strumenti di protezione individuali.