Festa solidale a Borgo Veneto: le associazioni raccolgono tremila euro per il bellunese

Un evento simbolico per festeggiare il primo anno del comune di Borgo Veneto con un occhio di riguardo alla solidarietà verso uno dei comuni colpiti dal tremendo nubifragio dello scorso ottobre.

Festa e solidarietà

Il 17 febbraio è stata una ricorrenza importante per il comune nato dalla fusione di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio. Per celebrare il traguardo del primo anno di attività, l'amministrazione e le associazioni del territorio hanno organizzato un pranzo comunitario alla presenza del consigliere regionale Massimiliano Barison. Un'occasione significativa grazie alla raccolta fondi in favore del comune bellunese di Rivamonte Agordino, che a distanza di quattro mesi dalla devastante ondata di maltempo che lo ha colpito a fine ottobre sta ancora facendo i conti con gli ingenti danni.

La donazione

Al pranzo era presente il sindaco bellunese Giovanni Deon, che ha ricevuto dal primo cittadino di Borgo Veneto Michele Sigolotto la donazione di tremila euro. Sigolotto ha consegnato al collega un assegno di 2094 euro raccolti grazie al pranzo sociale, a cui si aggiungono altri mille euro donati dal Circolo Noi di Dossi. Un gesto di altissimo valore, che ha ricevuto il plauso commosso di Deon e un particolare ringraziamento da parte dei due sindaci a tutte le associazioni di Borgo Veneto.