Strada del vino Colli Euganei, il nuovo presidente è Roberto Gardina

Roberto Gardina è il nuovo presidente di Strada del vino Colli Euganei. L’imprenditore, fondatore di Quota 101 (azienda agricola di Torreglia), è stato eletto alla presidenza del consiglio di amministrazione del sodalizio euganeo nel corso della riunione del cda tenutasi lunedì 16 dicembre.

Il nuovo Cda

Gardina, già vicepresidente dell’associazione, succede alla presidenza a Franco Zanovello, scomparso improvvisamente questa estate. La vicepresidenza è stata assegnata a Diego Bonato, dell’azienda agricola Reassi di Rovolon. Nel cda entra inoltre Linda Zanovello, che gestisce assieme al fratello Marco l’azienda di Faedo di Cinto Euganeo fondata dal padre Franco nel 1976. Del cda fanno parte inoltre Alberto Belluco della cantina La Roccola di Cinto Euganeo, Roberto Callegaro del frantoio Evo del Borgo di Arquà Petrarca, Martino Benato dell’azienda vitivinicola Vigne al Colle di Rovolon, Ida Poletto dell’Hotel AbanoRitz, Nicola Lionello dell’Antica Trattoria Taparo di Torreglia e Silvia Ferri de Lazara di Fai - Villa dei Vescovi.

Roberto Gardina

Dichiara Roberto Gardina: «Ringrazio per la fiducia che il cda mi ha dimostrato. Proseguiremo con la stessa dedizione ed entusiasmo il lavoro svolto negli anni, in particolare quello di Franco Zanovello, ponendoci sempre nuovi obiettivi e nuove sfide per la valorizzazione del territorio euganeo. A tal proposito prevediamo per il 2020 un'intensa programmazione di eventi e attività per promuovere l'offerta turistica enogastronomica. Porteremo avanti la proficua collaborazione con tutti gli attori preposti alla gestione, valorizzazione e cura della destinazione Terme e Colli Euganei, in particolare con il Parco, il Consorzio Vini e il Consorzio Terme e Colli Marketing con il quale stiamo lavorando per la realizzazione del nuovo sito internet della destinazione».