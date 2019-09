140 accessi e oltre 4 tonnellate di rifiuti ingombranti raccolti: il resoconto del "Sabato Ecologico"

Sabato 31 agosto si è svolta all’Arcella l’iniziativa dei “Sabati Ecologici”, evento mensile promosso da AcegasApsAmga e Comune di Padova in piazzale Azzurri d’Italia, per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti e contrastarne l’abbandono sul territorio.

Oltre 4 tonnellate

L’iniziativa, arrivata all’ottavo appuntamento programmato da inizio anno, ha registrato più di 140 accessi e oltre 4 tonnellate di materiale conferito dai cittadini. In particolare, legno, ingombranti come vecchi mobili, oggetti d’arredo e sedie, pile, batterie e Raee, cioè Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. A ciascun cittadino, inoltre, è stata consegnata una speciale tesserina relativa all’Operazione Più Alberi, progetto già attivo presso i centri di raccolta, lanciato dalla Multiutility nell’ambito del piano comunale di riforestazione urbana “Padova O2”. Al raggiungimento del terzo conferimento di rifiuti, AcegasApsAmga, insieme a Comune e a Etifor, pianterà per lui un nuovo albero, a Mortise e Cavalcavia Chiesanuova. L’operazione permetterà di rendere Padova più sostenibile, con importanti benefici per la qualità della vita delle persone: aderendo all’iniziativa, i cittadini potranno contribuire a una raccolta differenziata di qualità e alla salvaguardia del territorio.

“Sabato del Riuso”

Nella mattina di sabato 31 agosto, il desk del Sabato del Riuso, gestito da Rete Riuso Padova, ha raccolto in prevalenza casalinghi, oggetti d’arredo, e giocattoli. Gli oggetti raccolti, anziché essere trattati come rifiuti, saranno risistemati e portati a nuova vita, per sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà.

Il calendario

Le due iniziative saranno attive ogni ultimo sabato del mese, presso piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Dunque i prossimi appuntamenti, che vedranno sempre la possibilità di donare anche oggetti riutilizzabili, si svolgeranno con il seguente calendario: 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre, 21 dicembre.