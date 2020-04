Cittadella, il comune acquista apparecchiature per la sanificazione

In questo delicato momento e di grande incertezza per il commercio al dettaglio, soprattutto nei protocolli di gestione della sanificazione di spazi e materiali, il comune di Cittadella vuole essere vicina alle proprie attività commerciali. Con l’obiettivo di investire nella salubrità degli spazi comunali, in scuole ed edifici pubblici, l’amministrazione ha acquisito delle apparecchiature per la sanificazione dell’aria in ambienti chiusi.

I sanificatori

Si tratta di sanificatori che utilizzano una tecnologia esclusiva sfruttando le proprietà igienizzanti di ozono, ioni negativi e raggi uv. Il trattamento di sanificazione consiste nella trasformazione di ossigeno in ozono, con abbattimento della carica virale e batterica. Al termine del trattamento l'ozono viene catturato dal sistema di recupero e riconvertito in ossigeno sanificando, purificando e rendendo più salubri gli ambienti. Per semplificare, trattasi dello stesso principio di sanificazione delle ambulanze che trasportano pazienti covid. Ritenuto che a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica sia importante mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per permettere anche alle attività commerciali di vendita al dettaglio ed artigianali di riaprire in tutta sicurezza, l'Amministrazione ha deciso di mettere loro a disposizione a titolo gratuito queste apparecchiature. E’ in atto una prima fase di sperimentazione che interesserà le attività attualmente autorizzate dal DPCM all’apertura e che ne siano interessate come edicole, negozi per bambini e librerie, nei borghi, nelle frazioni e in centro storico. E attività saranno contattate e verrà realizzato un apposito calendario con le date di utilizzo del macchinario.

Richiesta di utilizzo

L'amministrazione intende tuttavia facilitare la ripresa anche di quei negozi la cui attività è ancora ferma a causa dell'emergenza epidemiologica. Ecco perchè a breve sarà anche il loro turno. Potranno quindi fare richiesta per utilizzare questi macchinari e avere così la possibilità di sanificare gli ambienti e, una volta che potranno riaprire, offrire così ai clienti degli spazi maggiomente sicuri a livello sanitario. Il commercio al dettaglio è l’anima del tessuto economico del nostro territorio, anche in questo momento di enorme difficoltà, il Comune continua a credere e sostenere le proprie attività commerciali. Ecco perchè ritiene che mettere a disposizione dispositivi di sanificazione possa rappresentare un valido contributo per prepararsi alla prossima riapertura in totale sicurezza e soprattutto senza oneri aggiuntivi, salvaguardando la salute degli operatori e dei clienti stessi. Un modo di rassicurare il cliente, che tornerà a frequentare ed acquistare nei negozi di Cittadella. “Qui sei al sicuro” Un primo passo nella strada di aiuti che l'Amministrazione ha in programma per il commercio cittadellese per farlo ritornare più forte e vigoroso di prima.