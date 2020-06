Un occhio di riguardo anche per i libri con l'atomizzatore elettrostatico Victory

Si può procedere come da tradizione: spolverare, passare un prodotto sanificante e rimuovere i residui con un panno. Oppure si può scegliere di adottare un innovativo sistema che mette in condizione le librerie di alzare l’asticella nelle operazioni di sanificazione.

Victory

È questa la direzione in cui ha deciso di muoversi Libraccio (presente in via Altinate a Padova), che dall'inizio della settimana ha adottato il sistema di sanificazione Victory, un atomizzatore elettrostatico che garantisce una miglior persistenza degli agenti sanificanti vaporizzati sulle superfici. Una scelta che garantisce ai librai di eseguire le operazioni quotidiane di sanificazione del punto vendita con efficienza e senza correre il rischio di danneggiare le copertine dei libri che possono essere vaporizzati direttamente sugli scaffali della libreria, sui banchi vendita e in magazzino.