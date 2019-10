Sanità, in arrivo un'intera giornata di sciopero generale: variazioni e servizi garantiti

Riceviamo da Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

“Le associazioni sindacali CUB - Confederazione Unitaria di Base, SGB - Sindacato Generale di Base, SI COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS e USI - CIT - Unione Sindacale Italiana hanno proclamato per venerdì 25 ottobre lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, per l'intera giornata, compreso il primo turno montante per i turnisti. Allo sciopero hanno aderito le Associazioni Sindacali Cub Sanità e Cub Pubblico Impiego. Si informa pertanto che alcune attività programmate potrebbero subire variazioni o sospensioni, rimangono garantite tutte le attività di urgenza ed emergenza”.