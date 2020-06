Il volo del Santo su Padova e provincia, ma non solo: il programma completo del 13 giugno

Il 13 giugno è la festa di Padova. E lo sarà anche quest'anno, nonostante le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus: programma ricco per la solennità di Sant'Antonio.

Il volo del Santo

Partiamo subito dal momento clou, ovvero quello in cui il Santo - che “fisicamente” non potrà andare tra la gente durante la tradizionale Processione - sorvolerà la città di Padova e i luoghi-simbolo del territorio colpiti dall’epidemia di Covid-19: su un elicottero messo a disposizione dall’Esercito, il Busto Dorato che custodisce una Reliquia ex Massa Corporis del Santo si alzerà dall’aeroporto militare “Allegri” di Padova alle ore 12.30 circa dirigendosi a Schiavonia dove la Reliquia (accompagnata dal rettore della Basilica padre Oliviero Svanera e da Mons. Alberto Albertin, Delegato vescovile per la Vita Consacrata), sosterà per una breve benedizione dinanzi all’Ospedale per poi proseguire verso Merlara e Vo’. Quindi si dirigerà a Camposampiero per poi sorvolare la città di Padova: l’Arcella, l’Ospedale, Il Centro Città, la Basilica e fare ritorno all’Aeroporto Allegri dopo le 14 circa.

Mini-processione

Al termine, poi, della Santa Messa Solenne delle ore 17 presieduta da padre Roberto Brandinelli, Superiore Provinciale dei Frati Minori Conventuali, la Reliquia del Mento verrà portata in Processione perimetrale all’interno della Basilica e sul sagrato del Santuario dalla Confraternita dei Macellai, che appartengono all’ordine della Madonna della Immacolata Concezione. Al termine, i saluti del Sindaco di Padova Sergio Giordani.

Lunga diretta tv su ReteVeneta

Sarà possibile seguire l'intera giornata di festa grazie alla lunghissima diretta televisiva trasmessa dall’Emittente regionale Rete Veneta (canale 18 DT in Veneto e canale 92 DT in Friuli Venezia Giulia, sarà possibile seguire anche la diretta live streaming web di Rete Veneta) sin dalle ore 6 del mattino con l’apertura dei portoni della Basilica e fino alle ore 22.30, orario di chiusura. Tutte le fasi delle celebrazioni verranno poi seguite anche dai vari canali telematici ufficiali per favorire la maggior partecipazione possibile dei fedeli, ovvero il sito della Basilica del Santo www.santantonio.org e il sito www.13giugno.org. Dirette streaming web anche sul canale Youtube “Messaggero di sant’Antonio” e sulla pagina Facebook “Sant’Antonio di Padova - I frati della Basilica”.

Disposizioni anti-assembramento

Non per volere dei frati ma per precise disposizioni anti-assembramento disposte dall’autorità governativa, dentro il Santuario, come da tutta la Tredicina sono consentiti solo 200 posti distanziati. Altri 150 posti sono stati disposti nel Chiostro del Noviziato, con accesso controllato dalla Sagrestia, dove è possibile seguire le celebrazioni da due megaschermi. Per la Giornata del 13 giugno, al fine di consentire ad un maggior numero di fedeli di seguire le celebrazioni, verranno allestiti sul sagrato altri 240 posti distanziati secondo le direttive, e verrà posizionato un altro mega schermo. Saranno inoltre accesi tutti gli altoparlanti così da diffondere l’audio delle celebrazioni anche nel Chiostro della Magnolia.

Le messe

Di seguito gli orari delle Sante Messe di sabato 13 giugno:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orario Sante Messe: 6.30 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00