Sant'Antonio in volo su Padova e provincia: il percorso completo e come seguirlo in diretta

Non potrà andare “fisicamente” tra la gente durante la tradizionale Processione del 13 giugno per le vie del centro storico. Ma raggiungerà una platea ancor più ampia, per un rito davvero unico: il Busto Dorato che custodisce una Reliquia ex Massa Corporis di Sant'Antonio è pronto a sorvolare la città di Padova e i luoghi-simbolo del territorio colpiti dall’epidemia di Covid-19.

Il volo

Su un elicottero da trasporto tattico NH-90 messo a disposizione dal 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito "Rigel", il busto del Santo si alzerà dall’aeroporto militare “Allegri” di Padova alle ore 12.30 (volo autorizzato dal Comando Forze Operative Nord Esercito), attraversando indicativamente l'area di Selvazzano Dentro e lambendo quella termale in direzione Monselice, con arrivo previsto alle ore 12.45: l'elicottero atterrerà nella piazzola dell'ospedale di Schiavonia, dove la reliquia - accompagnata dal rettore della Basilica padre Oliviero Svanera e da Mons. Alberto Albertin, Delegato vescovile per la Vita Consacrata - sosterà per una breve benedizione. Il mezzo militare ripartirà alle ore 13 circa e proseguirà prima verso Merlara, poi verso Vo’ e quindi verso Camposampiero (dopo aver indicativamente attraversato l'abitato di Montemerlo, Saccolongo, Mestrino, Villafranca Padovana e San Giorgio delle Pertiche). Sorvolo finale sulla città di Padova con focus sul carcere "Due Palazzi", l’Arcella, l’Ospedale, il centro storico e la Basilica per poi fare ritorno all’aeroporto "Allegri" dopo le 14 circa.

Diretta tv su Reteveneta

Sarà possibile seguire l'intero volo del busto del Santo dall'elicottero nonché l'intera giornata di festa grazie alla lunghissima diretta televisiva trasmessa dall’Emittente regionale Rete Veneta (canale 18 DT in Veneto e canale 92 DT in Friuli Venezia Giulia, sarà possibile seguire anche la diretta live streaming web di Rete Veneta) sin dalle ore 6 del mattino con l’apertura dei portoni della Basilica e fino alle ore 22.30, orario di chiusura. Tutte le fasi delle celebrazioni verranno poi seguite anche dai vari canali telematici ufficiali per favorire la maggior partecipazione possibile dei fedeli, ovvero il sito della Basilica del Santo www.santantonio.org e il sito www.13giugno.org. Dirette streaming web anche sul canale Youtube “Messaggero di sant’Antonio” e sulla pagina Facebook “Sant’Antonio di Padova - I frati della Basilica”.