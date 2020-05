Covid, Fase 2: il Sap regala ai colleghi i plexiglass per mettere in sicurezza gli uffici

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Padova prosegue anche in questa “fase 2”, con un aiuto concreto ai poliziotti che sono rimasti in prima linea in questi mesi così critici per la pandemia da Covid 19. Dopo avere distribuito oltre 2000 mascherine e migliaia di prodotti gel mani igienizzanti ai singoli e nelle varie articolazioni, in questi giorni il SAP ha donato agli Uffici dei divisori in plexiglass che serviranno per garantire le corrette distanze tra le persone.

Salvaguardia dei poliziotti

A breve alcune articolazioni riapriranno le attività con il pubblico per cui i divisori permetteranno ai poliziotti di svolgere in sicurezza alcune attività di polizia con l’utenza esterna come ad esempio la squadra mobile, l’ufficio minori, l’immigrazione, gli uffici verbali della polizia stradale e altri. Il nostro supporto all’amministrazione deve essere da stimolo perché lo stato ha il dovere di investire risorse per fronteggiare non solo questa emergenza, ma per salvaguardare nel miglior modo la sicurezza dei propri uomini in divisa. I poliziotti spesso devono comprarsi pezzi della divisa, basti pensare alla divisa operativa il cui ricambio rimane un miraggio. Non ci sono sufficienti divise per soddisfare tutto il personale e in moltissime occasioni, i colleghi di tasca propria si sono dovuti acquistare parti della divisa e questo aspetto non lo possiamo accettare. Il Sindacato Autonomo di Polizia da sempre difende la specificità del comparto sicurezza, le nostre iniziative di tutela della salute dei poliziotti rimangono uno degli obiettivi primari, ma saremo altrettanto attenti nel denunciare tutte quelle carenze dell’Amministrazione, che non permettono ai colleghi di poter esercitare al meglio il proprio servizio.