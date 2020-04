Sap Padova: «Ringraziamo l'azienda Pettenon Cosmetics per la dotazione di Dpi»

Il Sindacato Autonomo di Polizia ringrazia i signori Gianni e Federico Pegorin della Pettenon Cosmetics S.p.A per aver donato al SAP e ai poliziotti padovani una quantità importante di igienizzanti per le mani. Ci piace citare alcuni passaggi della loro lettera che ha accompagnato questi prodotti.

Il ringraziamento

«#lontanimauniti... con questo hashtag, breve ma intenso, vogliamo rivolgervi il nostro ringraziamento per quello che ogni giorno fate per assicurare il rispetto delle misure di contenimento per contrastare il contagio di Coronavirus e nel concorrere alle necessarie attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Non potevamo che farlo con ciò che sappiamo fare meglio, offrendovi il frutto del nostro lavoro. Grazie a questa donazione, il Sap che già da circa un mese sta sostenendo in modo concreto il servizio dei poliziotti che non si è mai fermato, continuerà in questa attività di distribuzione di gel igienizzante lavamani sia con confezioni da 100 ml per i singoli operatori, sia con confezioni da 1 lt che verranno distribuite all'interno degli Uffici e delle varie articolazioni della Provincia. Un sincero ringraziamento lo rivolgiamo anche all'amico Maurizio Conte, da sempre impegnato in politica ed anche vicino con gesti concreti alle forze dell'ordine. Ci sta aiutato in questa campagna di sensibilizzazione a favore del comparto sicurezza nel reperire alcune centinaia di mascherine e di tutti quei dispositivi di protezione individuale, indispensabili per garantire la sicurezza dei poliziotti».