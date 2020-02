Sapori di Primavera 2020: al via le adesioni per la partecipazione

Al via le adesioni per “Sapori di Primavera 2020” che si terrà ad Abano Terme dal 24 al 26 aprile. Possono presentare domanda di partecipazione i consorzi e le cooperative di produttori agricoli padovani, le imprese agricole e/o dell’artigianato agroalimentare aventi sede legale e operativa nella provincia di Padova, le imprese agricole e/o dell’artigianato agroalimentare aventi sede operativa nel Veneto. Lunedì 24 febbraio alle 17,30 nella sede della Provincia di Padova in piazza Bardella, 2, si terrà una riunione informativa per le aziende agricole che intendono partecipare o semplicemente avere maggiori informazioni. La finalità è la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari padovani e veneti.

La manifestazione

La manifestazione si svolgerà lungo il centro pedonale di Abano Terme. L’allestimento inizierà giovedì 23 aprile mentre l’inaugurazione è prevista per venerdì 24 aprile alle 18 alla presenza di tutte le autorità. «Si tratta di una manifestazione molto attesa dal pubblico e dai turisti – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova – perché offre il meglio della produzione locale che arriva dal territorio. E’ un momento di incontro diretto tra i produttori che potranno far conoscere il frutto del loro impegno quotidiano e i consumatori, sempre più sensibili alla genuinità e stagionalità dei prodotti. che si svolgerà in una location esclusiva dove sarà possibile scoprire le eccellenze ed i sapori unici del nostro territorio». Oltre allo spazio espositivo, verrà allestito uno spazio coperto, dove si svolgerà esclusivamente attività di somministrazione per il pubblico, degustazioni, show cooking e laboratori, oltre a momenti formativi sulle tematiche agroalimentari.

Sapori di primavera

«Sapori di Primavera – ha detto Fabio Miotti, consigliere provinciale delegato all’Agricoltura– è un evento di pregio, conosciuto da tutti e che, come Provincia, abbiamo l’orgoglio di realizzare in collaborazione non solo con il Comune di Abano Terme, ma da questa edizione, anche con il coinvolgimento dei 15 Comuni dei Colli Euganei. E’ l’occasione perfetta per cittadini e turisti di godersi una tranquilla passeggiata ammirando i prodotti tipici del territorio ed i paesaggi più belli dei Colli Euganei. C’è la precisa volontà delle Istituzioni, con la regia della Provincia di Padova, di fare finalmente sistema tra i Comuni e la realtà turistico termale dei Colli Euganei. Stiamo lavorando tutti assieme per proporre importanti attività comuni, che inizieremo a pubblicizzare a breve. Sempre di assoluta importanza rimarrà la valorizzazione dei prodotti legati alla stagionalità, che richiamano la cultura locale. Questa iniziativa serve a dare spazio alle aziende che hanno dimostrato grande serietà e hanno interpretato il cambiamento nel migliore dei modi. Sapori di Primavera 2020 non è solo una vetrina, ma un’opportunità di conoscere direttamente i produttori. Le aziende che partecipano hanno anche la vendita presso le loro sedi ed il consumatore potrà ritrovare gli stessi prodotti durante tutto l’anno. Invitiamo quindi le aziende a partecipare numerose a questa manifestazione che unisce tradizione, gastronomia e paesaggio».

Informazioni

Potranno essere venduti esclusivamente prodotti agricoli padovani e veneti o loro derivati, ottenuti direttamente dai soggetti partecipanti all’evento, con particolare riguardo ai prodotti tradizionali (D. Lvo 173/1998) e di qualità (L.R. 40/2003 art. 2 comma 3) della provincia di Padova. L’iniziativa è realizzata dalla Provincia di Padova in collaborazione con il Comune di Abano Terme e tutti i Comuni dei Colli Euganei, le Associazioni di Categoria, Federalberghi, Associazione Cuochi Terme Euganee, Istituto Alberghiero Pietro d‘Abano, Associazione Strada dei Vini dei Colli Euganei, Terme Colli Marketing, Promex . Per informazioni Provincia di Padova – Servizio Agricoltura e Cave – Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova - dr.ssa Roberta Artuso tel. 049 8201872 fax: 049 8201898 e-mail: agricoltura@provincia.padova.it