Imprenditrice padovana porta a Milano i suoi prodotti di bellezza biologici

Prodotti di bellezza naturali, creati con piante antiche coltivate in un'azienda che coniuga agricoltura e musica. Sono le creazioni che la giovane imprenditrice di Vescovana porterà al Villaggio Coldiretti dal 5 al 7 luglio al Castello Sforzesco. Nel più grande villaggio contadino d’Italia, con migliaia di agricoltori che porteranno la campagna in città, spazio all’agricosmesi della titolare dell’azienda agricola “Rio” di Santa Maria d’Adige a Vescovana, già vincitrice del premio “Oscar Green” assegnato da Coldiretti agli imprenditori più promettenti della Penisola.

Tutti i prodotti

Cosmetici che sfruttano le proprietà delle rose antiche e della canapa, prodotti di agricoltura biologica coltivati in riva all’Adige da Sara Migliorini. Appassionata di agricoltura e di musica, tanto da affiancare al lavoro nel roseto e nei campi alla formazione di giovani musicisti, che si esercitano all’ombra del pioppeto dell’azienda. «Si tratta di prodotti senza parabeni, coloranti o derivati dal petrolio» spiega Migliorini «che grazie alla texture leggera non appesantiscono la pelle, sulla quale lasciano un profumo fresco e leggero. Essendo creme molto concentrate è sufficiente spalmarne un velo, dureranno a lungo. Dalla rosa inglese otteniamo la crema viso antigas, l’acqua di rose ovviamente, la crema mani, il balsamo labbra, lo shampoo e il balsamo per capelli. Dalla canapa otteniamo il bagno doccia e un pregiato latte corpo. Con le rose e la canapa facciamo anche dei prodotti alimentari come la confettura di rose, i fiori eduli, la crema alla canapa e cacao. Produciamo anche fragole, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Nella nostra azienda la filosofia del biologico incontra la musica e, con l’attività della Scuola Suzuki Vescovana, offre ai bambini una straordinaria opportunità di educazione musicale e riscoperta della vita in campagna».

Visite con partenza da Padova

Nel fine settimana alcune delegazioni di Coldiretti Padova visiteranno il Villaggio Coldiretti: «Agli amici che frequentano i nostri mercati di vendita diretta» spiega il presidente Massimo Bressan «e a chi vuole conoscere meglio l’immenso patrimonio di prodotti agroalimentari firmati direttamente dagli agricoltori, diamo la possibilità di raggiungere Milano con dei pullman, da venerdì a domenica, per visitare con tranquillità il villaggio della più grande festa dell’agricoltura di questa stagione».