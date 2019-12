Bici a pedalata assistita, ultimi giorni per richiedere i contributi comunali per l'acquisto

Ultimi giorni per usufruire del contributo del Comune di Padova per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita.

La scadenza

La richiesta si può infatti presentare all’Urp di Palazzo Moroni fino al prossimo 20 dicembre: tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili a questo link. L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese per l'acquisto di un mezzo a pedalata assistita nuovo di fabbrica, è di 250 euro per l'acquisto di una bicicletta e di 600 euro per l'acquisto di una cargo bike. Il Comune di Padova ha messo a disposizione 120mila euro per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita e sono ancora disponibili contributi per circa 50 mezzi.