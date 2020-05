Sciopero dei giornalisti dell'Ansa, la solidarietà di Giordani e Zaia

In relazione alla vertenza in corso all’Agenzia Ansa, che ha portato alla proclamazione di due giorni di sciopero da parte dei giornalisti, il sindaco di Padova Sergio Giordani dichiara: «Un’informazione seria e attendibile è fondamentale e proprio queste settimane di emergenza per il Covid-19 hanno evidenziato, se mai ce ne fosse stato bisogno, il ruolo insostituibile che i giornalisti svolgono nella nostra società spesso disorientata da fake news di dubbia origine. L’Agenzia Ansa da sempre è, a ragione, considerata una delle fonti più attendibili della nostra informazione e quindi desta preoccupazione apprendere del piano di ridimensionamento varato dall’azienda che colpisce direttamente i giornalisti con cassa integrazione e pesante taglio dei compensi ai tanti collaboratori sul territorio. Esprimo loro la mia solidarietà e mi auguro che la vertenza sia rapidamente risolta in modo positivo, trovando un ragionevole percorso che salvaguardi i lavoratori e l’assetto aziendale».

Luca Zaia

Questo, invece, il pensiero di Luca Zaia, Governatore del Veneto: «Esprimo la mia solidarietà ai giornalisti dell’Ansa, che in queste ore stanno vivendo una difficile vertenza. Il loro impegno estremo nel drammatico periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il ruolo civile che hanno assolto con rigore e fatica fornendo agli italiani e al mondo le notizie giuste in una Babele popolata di falsità ed errate suggestioni, il ruolo – direi – di Protezione Civile e servizio pubblico che garantiscono, ripropongono il valore assoluto ed irrinunciabile dell’informazione primaria, che va salvaguardato al di là e al di sopra di ogni convenienza economica. Dobbiamo tutti renderci conto – in primis chi governa – che un’informazione corretta ed imparziale fa bene a tutti».