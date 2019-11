Intera giornata di sciopero per infermieri e personale sanitario: variazioni e sospensioni in vista

Braccia incrociate per un'intera giornata: l'associazione sindacale SHC (Sanità Human Caring) ha proclamato per martedì 19 novembre lo sciopero generale per il personale Asa, Osa, Infermieri Generici, Oss, Ata e Ota.

Lo sciopero

A darne notizia è l'Ulss 6 Euganea, che aggiunge: “Si informa pertanto che alcune attività programmate potrebbero subire variazioni o sospensioni, rimangono garantite tutte le attività di urgenza ed emergenza”.