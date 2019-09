11 settembre di passione per chi usa bus e tram: sciopero in concomitanza col primo giorno di scuola

Hanno scelto la concomitanza col primo giorno di scuola. E per chi usufruisce del trasporto pubblico sarà davvero una giornata a dir poco caotica: le organizzazioni sindacali Adl Cobas, Sls, Sgb e Slm Fast hanno indetto per mercoledì 11 settembre (giorno in cui si passerà anche all'orario invernale) uno sciopero aziendale di 24 ore.

Lo sciopero

Ad annunciarlo è Busitalia Veneto, che specifica: "Fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di aderire allo sciopero, l’azienda, assumendo lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo lo sciopero medesimo, ha previsto - in applicazione e nel rispetto delle vigenti norme, di legge e di contratto, in materia - di non poter garantire alla clientela l’effettuazione delle sole corse il cui orario di partenza è programmato nelle fasce orarie di seguito riportate:

Servizio urbano e Linee Colli: dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio;

dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio; Servizio extraurbano: dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio".

L'elenco delle corse garantite

L'elenco delle corse garantite per quanto riguarda il servizio urbano di Padova è disponibile a questo link, mentre l'elenco delle corse garantite per il servizio extraurbano è disponibile a questo link.