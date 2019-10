Gli scout del Padova 9 si impegnano a riqualificare il parco della Mela Rossa

Il gruppo scout Padova 9 delle zone Mandria, Paltana e Voltabrusegana si è impegnato in un progetto dedicato alla riqualificazione delle aree abbandonate, il cui primo passo è stato l’organizzazione di un torneo presso il parco della mela rossa (dietro l’O.I.C).

Riqualificazione

Grazie all’aiuto dell’Us Acli, dell’O.I.C. e della palestra Fisiosport Civitas Vitae in poche settimane il clan del Faro ha riunito più di 60 ragazzi, che si sono sfidati in partite di calcetto e green volley; il ricavato del torneo servirà ad acquistare nuove reti da calcetto per il parco (che ne è sprovvisto), con l’intento di ripetere l’iniziativa per dare un contributo a lungo termine alla comunità.